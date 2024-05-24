港會7人賽　首日展開　鍾貝琪：比聯賽氣氛熱鬧

今屆港會7人賽周五（24日）起，一連三日在香港足球會足球場展開，首日上演為名人賽及首次舉辦的女子組賽事，其中傑志女足隊長鍾貝琪大讚是日氣氛熱鬧；而現年46歲的前英超球星般莫迪，踢足全場後則笑言有點吃力。

今屆新增的女子組有8隊參賽，包括7隊香港女甲球隊及澳門女足，由於首日賽事公眾免費入場，吸引不少球迷到場觀看，其中傑志隊長鍾貝琪表示相當享受：「比起平時聯賽嚟講多人睇咗，見到好多唔同國籍面孔，踢得幾開心，球隊踢落個狀態都唔錯，只係有啲入球機會把握得唔太好。」

而247足球會主教練劉學銘，便認為賽事有助本地女子球員成長：「可能女子組冇外國球隊，但都係一個好大型比賽，強度又好大，畀到一個平台佢哋銳變。」出線形勢方面，A組「車女」與247足球會同樣錄得1勝1和，惟前者以得失球差力壓對手排榜首，兩連和的傑志則排第3。B組頌恩公民兩戰全勝高鋸榜首，港會落後2分緊隨其後。

至於同晚舉行的名人賽，多名港超名將包括剛在季後退役的「宜嘉」、李康廉、何國泉等皆有參戰。當中最受矚目必屬PFA明星隊陣中的般莫迪，這名前英超富咸、韋斯咸球星，在首場對港會主席選手隊踢足全場，率領球隊以2比1反勝，惟他在賽後受訪時卻略顯疲態：「我身形仲係好弗，但年紀愈大，每次踢比賽就更加辛苦，尤其係第一場波，需要時間入局，但我落到場一定會盡力而為。」