坦哈格英足盃後勢離隊　曼聯新帥4揀1

曼聯無論能否奪得英足盃，都好大機會辭退坦哈格，據報現時「紅魔鬼」已經接觸過4位新帥候選人，佢哋係杜曹、普捷天奴、法蘭克同基蘭麥堅拿。

多間英國傳媒報道，曼聯新股東拉特克利夫一直未就坦哈格去留明確表態，但接觸多位新帥人選已表明一切，坦哈格日前直接被問及去留問題，表示無可奉告，顯然已經聞到魷魚香。

由於車路士日前宣布同普捷天奴解約，令曼聯選帥工作須提前進行，傳奇領隊費格遜立即出手，親自約普捷天奴食飯，會方將於日內與普捷天奴經理人進行簽約討論，成為曼聯新帥大熱。

杜曹是曼聯最早斟介之人，早在今年2月拜仁宣布杜曹季尾離任，曼聯已經同佢接觸，杜曹亦對執教曼聯表示興趣，不過後來拜仁在歐聯一路晉級而令斟介停頓，拖延至今。

基蘭麥堅拿最年輕，只有38歲，亦做過曼聯3任主帥摩連奴、蘇斯克查及蘭歷克助教，剛率領葉士域治升上英超，理論上如果曼聯決定揀佢，佢好難拒絕，不過佢最近答應咗車路士，葉士域治又開4倍人工留佢，成為曼聯請佢嘅障礙。

50歲嘅法蘭克近年執教賓福特，表現唔錯，但如果搵佢教曼聯有欠說服力，亦係4人當中機會最微，似戥腳居多。