希斯基：水手總冠軍拉都拉唔住

中岸水手及墨爾本勝利今季澳職皆表現出色。水手雖然有協助球隊上季奪冠的頂級球員離隊，但似乎未受太大影響，再次殺入季後賽決賽。至於勝利儘管以尾2位置完成上季常規賽，過今季成功反彈，並且能夠衝擊總冠軍寶座。

水手領隊馬克積遜展示出他是一位具質素的教練，他不但令球員的表現有所進步，還打造了一支非常齊心的球隊。防守方面他們更加交出了絕佳表現，近10仗只失6球。前線進攻方面，祖殊尼斯畢能夠憑著關鍵的傳送能力改寫戰局，而巴西籍的米基爾杜卡於右路既具創造力又有能力產生入球威脅，所以今仗我會留意他們二人的演出。

我很高興看到勝利自2018年以來首次打入季後賽決賽，而且亦能夠於適當的時候重拾佳態。他們於季後賽4強面對威靈頓鳳凰時保持集中，成功於加時賽中擊敗對手，證明隊內的信念相當穩固。

老將前鋒科拿路利今季目前為止一共取得18個入球，乃是聯賽第2入球最多的球員。今仗他們將會面對對方後防的銅牆鐵壁，他的演出好壞將會成為關鍵。另一重點是丹尼爾阿辛尼及維里皮利等創造型球員要有用波時間，皆因他們二人都有能力為科拿路利製造入球機會。保羅艾素最近的突出表現令我留下深刻印象，他將會在今場總決賽中擔當重要角色。

今場賽事實在難以預測，但中岸水手如今氣勢一時無兩，所以我認為他們將可險勝墨爾本勝利，成功封王，奪得今季澳職總冠軍。