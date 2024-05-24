香港帆船隊3猛男　征戰巴黎奧運

3位即將出戰巴黎奧運帆船項目香港運動員，包括ILCA 7單人帆船代表貝俊龍（Nicholas Halliday）、49er雙人帆船代表阿輝（Akira Sakai）及祥傑（Russell Aylsworth），將出戰兩項奧運帆船賽事。

帆船隊總教練Harris Tsolis表示，上屆奧運會香港首次有帆船運動員憑資格賽取得參賽資格，到今屆共有3人取得奧運資格，成績令人鼓舞，期待在下屆2028洛杉磯奧運會有更多香港帆船運動員入圍。

帆船教練Rory表示，從開啟這個項目，及與Akira Sakai（阿輝）和Russell Aylsworth（祥傑）相處的點滴，如何在COVID-19疫情大流行期間堅持到海外訓練和比賽，至去年杭州亞運贏得銅牌，至今天可以出戰最高級別的奧運，感到榮幸。

貝俊龍（Nicholas Halliday）與上屆奧運擦身而過，但去年在泰國芭堤雅舉行的巴黎奧運亞洲及大洋洲區資格賽奪得冠軍，成功取得巴黎奧運入場券。他表示目前正在加緊器械訓練，以保持最佳狀態迎接奧運。

Akira Sakai（阿輝）和Russell Aylsworth（祥傑）上屆僅以1分之差與奧運刷身而過，今屆在第55屆法國奧運周(Semaine Olympique Française)最後機會帆船賽(Last Chance Regatta)取得第7名，成功取得巴黎奧運入場券。他們感到無比興奮，接下來他們將遠赴法國集訓。

帆船隊將於下周一(5月27日)出發前往法國馬賽進行訓練，以適應當地的風勢和水流，為香港爭取在奧運的最好成績。