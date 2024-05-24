丹恩奴域：水手守和做亞洲一哥

橫濱水手在今屆亞冠盃決賽首回合，以2:1反勝來訪的艾阿恩，艾阿恩將會返回主場進行次回合賽事，生死大戰一觸即發！

日職勁旅橫濱水手進攻火力旺盛，尤其是邊線位置的攻力特別強勁。雖然他們通常喜歡在大部分時間取得控球權，但我相信，由於艾阿恩為了收復失地，將會盡量壓前，換言之由基維爾帶領的水手，有可能在反擊時取得一些甜頭。

恩馬菲奧斯是水手陣中最具創造力的球員。首回合他不但為隊友交出了一次助攻，更加有份參與組織第2個入球，所以今仗我會好好留意他的演出。

另外，年輕進攻中場球員植中朝日，近兩場亞冠盃賽事入3球，同樣能夠產生威脅。由於我球員時代司職前鋒位置，故此我相當欣賞安達臣盧比斯的表現，他既強壯又有速度，而且把握力亦十分好，所以他們的前線擁有絕佳的進攻能力。

但我認為，水手後防有時會突然出現不夠集中的情況，因此面對有能力以高速進攻的艾阿恩，將會相當危險。

艾阿恩的賽事神射手蘇菲安拉希美，於首回合作客日本時表現平靜，不過之前於主場面對兩支沙特勁旅艾納斯及希拉爾時都有入球進帳。我預期其壓迫能力、速度及把握力，將會為水手後線帶來很大麻煩。

艾阿恩主帥基斯普同時亦希望，蘇菲安拉希美在無波在腳的情況可以多加走動，並跟創造力十足的卡古互相串連。前幾圈賽事他們二人交出極具效率的表現，故今仗有可能成為球隊能否獲勝的關鍵。

我預測艾阿恩及橫濱水手在今場賽事將會鬥攻，故雙方門將將要左飛右撲並疲於奔命。兩隊都有機會取得入球，最終將會打成平手。橫濱水手將會首次成為亞冠盃冠軍球隊。