寶覺男籃藉較佳得失分出線　4強硬撼英華書院

Panasonic學界籃球邀請賽周五（24日）上演男子B組激戰，九龍區D1學界季軍的寶覺中學強勢登場，首仗以38比22力挫趙聿修紀念中學，其後憾負北角協同中學，未能一雪精英賽前恥。雖然如此，但在同組3支隊伍各贏一場的情況下，寶覺得失分正9分，成功以小組首名出線，北協則以小組次名成績結束本屆賽事。

寶覺中學首仗面對趙聿修紀念中學，後者來勢洶洶，同日較早時擊敗同組的北角協同中學，士氣正盛。比賽開始寶覺便快速入局，主力得分後衛許瑋熙先投入三分球打開局面，連同其他主將齊力拉開分差，趙聿修其後提速搶分未果。寶覺個人能力更勝一籌，其中許瑋熙上半場轟入11分，三分球3中3，助寶覺半場領先23比8。

下半場趙聿修分衛蔡海宏射入快攻三分球扳回局面，寶覺張健朗隨即Answer 3，其後連續四個回合雙方均有三分入賬，為觀眾帶來「三分雨」表演，現場情緒推至高潮。許瑋熙憑極佳手感，全場狂轟19分，其中有5球三分入袋，助寶覺取下小組首勝。

第二仗對上精英賽8強對手北角協同中學，雙方開局情緒激昂，就像「宿敵」般上演激烈對碰。北協今仗手感火燙，全隊三分命中率飆升，防守強度極高，對比起首戰表現判若兩隊。加上陳紀霖有效壓制對位的寶覺主力許瑋熙，更從許瑋熙手上取得抄截並一條龍上籃，表現神勇。上半場完北協領先13比9。

寶覺下半場難擋北協氣勢，許瑋熙更是多次運球失誤交出球權，北協抓住機會拉開分差，並一度領先8分。惟北協隊犯在仍剩餘3分鐘左右時已犯滿，寶覺多次投入關鍵罰球，守住10分以下分差。終場寶覺以27比34憾負北協，未能成功報精英賽之仇，但仍以正9分的得失分排名小組第一，成功晉級4強，將硬撼精英賽冠軍英華書院。北協則以負1分的勝負分排名小組第二，無緣晉級4強。表現拚搏的趙聿修收獲一勝表現予人驚喜。