祖高爾：曼城雙冠兼送坦哈格一程

曼城在過去的周末破紀錄連續4次奪得英超冠軍，今場英足盃決賽他們可以進一步創造歷史，成為首支連續兩季在國內奪得雙冠球隊，一旦他們做到了這一點，我們很難不將他們視之為英格蘭有史以來最偉大的球會。

自2023年12月以來，曼城在國內的比賽未嘗敗績，這樣的成績足以配得上任何冠軍。領隊和球隊對此一直堅持不懈，我認為他們對勝利的渴望及追求令人難以置信。

曼城可能認為自己能躋身決賽帶點幸運成份，然而，由於曼城實力十分強勁，故很少依賴運氣，尤其是今季陣中一個球員有神級演出。菲爾科頓是一個每篇文章都值得提起的球員，也值得贏得他今季暫時贏得及即將可能會奪取的每一個獎項。他一直是曼城在重要比賽中的主力，如果他再次對這場決賽有貢獻，我並不會感到驚訝。此外，艾寧夏蘭特在各項賽事也入了38球，他會知道這一點並且希望利用今季最後1場比賽兼決賽，作為連續兩季達到40個入球的里程碑，並將自己在英足盃入球數目由5球增至7球，超越另外兩名射入6球的球員，成為當之無愧的英足盃神射手。

另一邊廂的曼聯，絕對希望這場比賽的開局能做得比去年的決賽做得更好。上屆決賽對曼城，他們開賽僅1分鐘便失守，因而陷入苦戰。同時，他們也會寄望能比4強對高雲地利時，更好地收局。

今個球季對於坦哈格和其紅魔鬼來說都是一個噩夢，但贏得這場決賽可能會為處於黑暗時期的球會帶來一絲曙光。我相信無論結果如何，坦哈格下季都不會繼續執教曼聯，所以這可能是他最後1次帶領曼聯比賽。對他來說，贏得英足盃將是一個很好的告別式，但要做到這一點，曼聯必須打出超越自己今季水準的表現。

曼聯在不同關鍵位置上都受到主力受傷困擾，如果想擊敗這支可怕的曼城，需要在各方面都全力以赴，並盡可能派出最好的球員上陣。我認為坦哈格必須冒風險讓像利辛度馬天尼斯、拉舒福特，甚至華拉尼等剛傷癒的主將復任正選。若然繼續起用卡斯米路擔任中堅，我恐防曼聯會被曼城大炒，並打出像板球比賽般的比數。雖然這顯然是一種風險，但我覺得他必須冒這個險。不過，提起拉舒福特，本周他被排除在英格蘭歐國盃大名單之外，他究竟心情如何呢？他會願意落場奮戰嗎？

考慮到所有因素，儘管這是一場過的盃賽決賽，但對曼聯來說似乎也是十分掙扎，我很難找到他們能獲勝的理由。我可以預見曼城取得令人信服的勝利，為另一個令人驚嘆的球季畫下圓滿句號。