馬迪爾無緣英足盃決賽　黯然結束9年曼聯生涯

曼聯將於周六(25日)晚英足盃決賽對曼城，「紅魔鬼」3位傷兵美臣蒙特、域陀連迪路夫同安東尼馬迪爾近日已復操，但領隊坦哈格揀選今場大軍名單，馬迪爾榜上無名，意味呢位將於今夏約滿離隊嘅28歲前鋒，無緣上演告別戰，黯然結束9年曼聯生涯。

根據《曼徹斯特晚報》披露，曼聯今場球員名單，鋒線上有拉舒福特、海倫、阿密特迪亞路、阿歷真度加拿祖、安東尼馬菲奧斯，早前復操嘅中場美臣蒙特、後衞域陀連迪路夫亦有份，就係缺少安東尼馬迪爾。

呢位法國球星因為受傷，今季各項賽事僅上陣19場入2球，並自上年12月初英超對般尼茅夫之後，一直缺陣，原本近日復操，有望喺英足盃決賽上陣，作為告別戰，但最終都係落空。

安東尼馬迪爾2015年夏天由摩納哥加盟曼聯，當時轉會費達3,600萬鎊(約3.6億港元)，曾被譽為「新亨利」，但除咗2019/20年球季上陣48場入23球，算係交足功課之外，其餘時間表現令人失望，加上近年經常受傷，令事業直插谷底，所以曼聯拒絕同馬迪爾續約，佢將於今夏自由身離隊。