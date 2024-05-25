歐霸帽子王3000萬歐元有交易　曼聯準備出手

阿特蘭大前鋒盧卡文喺日前歐霸盃決賽上演「帽子戲法」射入3球，協助呢支意甲球隊奪冠，佢亦人氣急升，盛傳祖雲達斯、曼聯、紐卡素等豪門都有意收購呢位26歲尼日利亞國腳，阿特蘭大初步叫價3,000萬歐元(約2.54億港元)轉會費，非常抵玩。

盧卡文效力阿特蘭大2季，各項賽事上陣76場，射入30球及16次助攻，效率極高，因而吸引另一支意甲勁旅祖雲達斯關注，希望將佢收歸旗下。與此同時，幾支英超球隊亦睇中盧卡文，皆因佢本身喺英國出世，曾效力查爾頓、愛華頓、富咸、李斯特城，亦代表過英格蘭U19、U20及U21比賽，其後轉為代表尼日利亞大國腳，佢早已適應英超比賽環境，可以「即食」，所以曼聯、紐卡素等英超球隊有興趣簽佢。

阿特蘭大一向認錢唔認人，會方2年前用1,500萬歐元買入盧卡文，現時願意以3,000萬歐元出售佢，由於多支球隊加入爭奪戰，唔排除盧卡文身價會水漲船高。

曼聯近年成為阿特蘭大嘅「大客仔」，包括2021年用4,000萬歐元(約3.4億港元)向阿特蘭大買入阿密特迪亞路，上年夏天更加斥資7,200萬歐元(約6.1億港元)收購海倫，的確有機會買埋盧卡文，組成「阿特蘭大鋒線」。