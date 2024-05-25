港會7人賽　攻破橫濱水手　林遼太：美好回憶

港會7人賽周六（25日）踏入第2日，舉行男子組主賽賽事，其中B組的標準流浪憑林遼太一箭定江山，以1比0擊敗橫濱水手，這位日籍守將賽後形容這為其職業生涯留下美好回憶。

標準流浪首仗以1球小勝白禮頓，其後與橫濱水手正面交鋒，已完成所有港超賽事的流浪，能夠派出較完整的人腳應戰，林衍廷掃蕩中場，神田夢實及林遼太兩名日本球員齊齊擔正，伊巴謙則於前線攻堅。最終流浪憑林遼太下半場於右路接應傳送，在水手球員趕到前起腳射入，助球隊贏1比0完場，助球隊在分組賽連贏兩場。流浪其後在最後1場分組賽，與新加坡各一言和，取得7分，確定以首名晉級賽事最高級別盃賽。

為球隊奠定勝局的林遼太，未曾效力任何日職球會的青年軍，到是役攻破水手大門，他興奮道感覺非常奇妙：「讀書嗰陣同過日職青年軍踢友誼賽，但正式比賽就未對過，所以當知道知道球隊同水手抽入同組，就好期待同佢哋踢番場，點知自己仲要有波入，我一世都會記得呢日所發生嘅事。」

至於曾經效力北海道札幌岡薩多的神田夢實，亦對與水手交鋒有所感觸：「我都識佢哋嘅教練，估唔到嚟到香港之後，仲有機會對到日職青年軍，而且好多歐洲球會都有派人落嚟踢，所以完季之後都肯留多一陣打埋呢個比賽。」至於是日代表流浪出戰的雷仙奴，就透露自己已離開大埔，但未落實轉投任何球會。

C組方面，香港U20首仗跟港會互交白卷，其後兩支香港代表餘下兩場分組賽，皆不敵富咸及格拉斯哥流浪，同得1分，齊齊落入銀碟賽。