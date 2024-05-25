黃鎮廷太原站考驗體能　拍杜凱琹何鈞傑摘銅

香港乒乓混雙組合黃鎮廷／杜凱琹在WTT挑戰賽太原站再有獎牌進帳，過關斬將後4強遇上中國組合林高遠／王藝迪，以0比3落後無緣躋身決賽，掛上一面銅牌。狀態甚勇的黃鎮廷在男雙夥拍何鈞傑，同樣輸畀林高遠組合，多添一面銅牌。

港隊「一哥」黃鎮廷周四狀態大勇，在男單淘汰2號種子的中國名將林高遠後，於周五連戰4場，先與杜凱琹出戰混雙8強與中國組合袁勵岑／陳幸同激戰4局，在落後一局的情況下，以6比11、11比3、11比8、13比11反勝躋身準決賽，繼而再拍住何鈞傑出戰男雙8強，並以總局數3比0戰勝隊友陳顥樺／姚均濤，篤定4強席位。

稍休後，再與杜凱琹出擊混雙4強迎戰中國的林高遠／王藝迪，可惜以6比11、6比11、12比14落敗，未能晉級入決賽；而結束了雙打賽事後，黃鎮廷轉戰男單次圈以局數1比3不敵美國球手馬金寶，終於完結一整日賽事。至於他與何鈞傑周五出戰男雙4強面對中國的林高遠／馬龍，今站第三度與林高遠交手，最終以9比11、5比11、11比9及7比11不敵對手，無緣決賽。

至於其他港將方面，李皓晴與朱成竹在女雙8強，以1比3負於中國的王曼昱／陳夢，無緣晉級；而吳詠琳／林依諾則以1比3不敵馬來西亞組合，8強止步。