英足盃決賽！曼聯泊大巴「細」守曼城

英足盃決賽上演「曼市打吡」，曼城同曼聯喺中立場倫敦溫布萊球場交鋒，雖然雙方實力有明顯距離，但畢竟屬於傳統宿敵，互有忌憚，加上一戰定生死，相信上半場多數唔會輕舉妄動，以免被對手偷襲。翻查兩隊近4次對賽，有3次上半場總入球開出1球或以下，不妨博中位數1.5球嘅半場細。（無綫myTV Super周六晚10時直播）

曼城今季已經奪得英超冠軍，當然希望再捧英足盃，成為「雙冠王」，加上「藍月亮」近3次鬥「紅魔鬼」獲得全勝，包括上屆英足盃決賽贏2比1，的確可以睇高一線。

不過，考慮到今仗屬於終極一戰，就算曼城實力佔優，估計亦唔會谷得太前，始終曼聯陣中不乏優秀球員，包括前鋒海倫、中場般奴費南迪斯都具備不俗射術，「藍月亮」都需要提防對手打突擊，相信上半場應該會以站穩陣腳為前提，再慢慢組織攻勢。

至於曼聯自知實力唔及曼城，冇本錢同對手鬥攻，惟有屯重兵防守，再等待機會打突擊。「紅魔鬼」以往採用防反踢法對付「藍月亮」，曾經嘗到甜頭，包括今年3月英超交鋒，曼聯靠1次反擊，上半場領先1比0。此外，曼聯傷兵問題已有改善，即使哈利馬古尼仍然倦勤，但另外兩位中堅華拉尼、利辛度馬天尼斯近期已復出，唔需要卡斯米路客串中堅，有助鞏固防線，上半場體力充裕情況下，有力抵擋曼城強攻。

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