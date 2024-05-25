中鋒朱寶恩稱霸籃底　林大輝勇闖決賽與協恩爭冠

Panasonic學界籃球邀請賽女子組4強賽事，林大輝中學憑出色的攻防轉換和防守、更有中鋒朱寶恩稱霸籃下，終場以25比20勇挫寶覺女籃，隊史首次晉級Panasonic決賽。明日將重演精英賽決賽戲碼，渴望復仇的林大輝將以挑戰者身分再鬥協恩爭冠。

攻防兼具的林大輝中學，開局便展現出令人窒息的防守和高效的攻防轉換。其中由中鋒朱寶恩看管禁區，隊長廖詠琪和控球後衛鄭思睿負責擔任防守反擊「箭頭」，寶覺一時未能應對連失11分，更是在4分鐘後一分未得，寶覺教練陳文勇不得已叫停比賽制定策略。暫停回場後，寶覺馮楉喬果斷出手2分命中、何芷瑩亦射入三分幫助球隊回血。上半場完林大輝大幅領先16比5。

轉邊後寶覺小前鋒楊嘉慧隨即打出精彩「二加一」，球隊士氣大漲。林大輝在領先雙位數的情況下，收起廖詠琪、朱寶恩和鄭思睿，換出多名小將試陣，讓她們吸取大賽經驗。其後寶覺主力奮力直追連取11分，雖一度將分差拉近至5分，但時間已經所剩無幾。最終由林大輝以25:20取下勝仗晉級決賽，將於明日硬撼學界「神之隊」協恩力爭冠軍寶座。