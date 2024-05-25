德國盃決賽　利華吐烏氣打「羅」大反擊

德國盃決賽，德乙仔凱沙羅頓喺中立場柏林挑戰利華古遜！凱沙羅頓近況極佳，近12仗場場有波入，磨利把劍同利華死過，「藥廠」失落歐霸盃，而且被打破不敗紀錄，今場肯定要一吐輸波烏氣，佢哋近5場德盃全開4球或以上，勢同凱沙羅頓上演入球騷，3.5球入球大玩得過。（HOY TV 77台周日凌晨2時直播）

利華古遜歐霸決賽以0比3不敵阿特蘭大，「三冠王」美夢粉碎，不過仍然可以做本土雙冠王。利華主帥沙比阿朗素上仗變陣出擊，正選收起邦尼菲斯及柏德列舒希克，改以阿迪利踢最前嗰個，有啲似「無鋒陣」，結果球隊似乎唔習慣，今場係另一個奪冠機會，預料柏德列舒希克會回歸正選，火力將會回升。

至於乙組仔凱沙羅頓殺入決賽已經超額完成，不過既然利華不敗神話破滅，佢哋亦唔係冇機會創造奇迹，只要參考阿特蘭大嘅踢法，主動逼搶，減少利華古遜組織能力，兩軍互攻有利開出入球大。

值得一提嘅係，利華搵嚟波歷克做德盃大使，呢位名宿最出名就係「二奶命」，喺2001/02球季德甲、德盃同歐聯3料亞軍，而「藥廠」喺2009年及2020都入過德盃決賽，結果都係輸波，信唔信邪就大家自己衡量，既然「客W」、「冠軍」賠率乏味，上盤讓2/2球半又太辣，倒不如玩3.5球入球大啦！

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