克服11分落後　換血喇沙贏裘錦秋闖4強

「Panasonic學界籃球邀請賽」周六（25日）晚上舉行男子C組晉級大戰，由同樣錄得1勝的裘錦秋中學（葵涌）惡鬥經歷換血期的喇沙書院。最終喇沙順利克服最多11分的落後，以33比27贏波，晉級4強。

正經歷換血的喇沙書院上場打出驚喜，以27比19擊敗精英賽8強分子德信中學，今場只要擊敗同樣有1勝在手的裘錦秋就能晉級。喇沙初段有林曉樂連續兩次上籃得手，再兩罰中一，領先5比4，但裘錦秋隨即有董綽言射入3分球，加上吳卓謙快攻再入兩分，迅速反超9比5，迫使喇沙叫暫停。喇沙在上半場完結前，有翟晉德射入高難度壓哨3分兼博得犯規，縱使翟晉德未能把握罰球機會，但仍為喇沙追至10比15完半場。

裘錦秋換邊後有董綽言兩罰全中，加上吳卓謙上籃成功，拉開23比12，但喇沙未有放棄，翟晉德博得「And 1」再連入6分，令球隊打出11比0的攻勢追平，喇沙得勢不饒人，尾段有羅嘉昌籃底放入，反超25比23，之後曾卓謙兩罰全炒，林曉樂再中距離得手，領先27比23，裘錦秋末段有曾卓謙傷出，注定無力回天，喇沙贏33比27打入4強。

喇沙今年在九龍區D1學界賽季軍戰不敵寶覺中學，失落精英賽資格，今次在Panasonic賽可謂爭一口氣，眾將賽後表現相當激動。今場轟14分的翟晉德興奮表示，「賽前教練對我們說：『打贏他們，就證明我們有能力打精英賽！』我們今天就是抱著這個信念，最後擊敗兩支精英賽8強隊伍。晉級4強，作為喇沙仔已經好自豪，這絕對是我學界生涯一個重要里程碑。」

翟晉德將於6月尾代表香港出戰世界中學生運動會，今場足見其狀態不俗，成功帶領喇沙克服11分落後劣勢反勝，他謙稱現場球迷和隊友支持才是致勝關鍵：「好開心有觀眾撐我們，今天我也有些英華好朋友為我們打氣，好多謝他們。今場我被『Box One』嚴防，一度覺得好洩氣，幸好有隊友們一直激勵我，加上觀眾為我們吶喊助威，才能一鼓作氣贏得勝利。」

「德仔」大讚B Grade隊友成長不少，期望他們下場對聖若瑟可以勇敢挑戰對手：「今屆A Grade不太夠人，李梓謙也是我們從足球隊臨時找來的，好開心見到B Grade 隊友們勇於『擔大旗』。下場對聖若瑟，對手身型健壯，身高也比我們高，千萬不要怕與他們對抗，不要『錫身』，當是看看自己水平到哪裡吧！」