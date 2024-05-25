港超聯　煞科日仲有乜睇頭？

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今季「中銀人壽香港超級聯賽」周日（26日）煞科，5場最後一周賽事會同在下午3時不同地上演，毫無疑問，傑志對理文一仗依然最受注目，已提前一輪奪得聯賽冠軍的「黃黑軍團」，能否在封王前面加上「不敗」兩字，就要視乎「藍鳥」眾將臨陣戰意，牙骹味十足的一場大戰！至於另外4場其實依然有睇頭，絕非例行公事咁簡單！

傑志 vs 理文(on.cc東網周日下午3時直播；港台電視32周日晚上7點播映)

【仲有乜睇頭？】

‧理文力爭聯賽不敗封王

‧米基爾及安尼亞力爭神射手

‧黃洋最後1場港超聯

傑志主力米基爾（Mika）早前因累積10黃停賽兩場，更無緣「賽馬會菁英盃」決賽，他坦言感到十分失落，表示自己希望為球隊踢足每一場。對於有傳自己來季，將會轉戰中國或泰國聯賽，這名巴西籍中場則回應道：「無錯我同傑志合約即將完結，我知道網上有好多傳聞，但依一刻我仲未落實去向。」除此之外，Mika暫時落後神射手首位的巴科爾3球，他笑言仍會嘗試去追逐獎項：「的確好難追到，但唔係完全冇可能發生，不過作為中場，喺聯賽入到14球，我已經好滿意。」

「藍鳥」正式失落聯賽冠軍，今場對理文或已成例行公事，但後衞陳晉一卻強調不會因此留力：「球迷入場支持令球隊冇藉口放棄，答謝佢哋支持係我哋落場踢嘅最大動力。同埋大家都好想擊敗理文，報番首循環一敗之仇。」球隊來季陣容或有大變動，尚有一年合約的「一仔」則指，這屬於球會管理層的工作，自己對此沒有太大感覺，僅稱球員只能做好自己。

理文上場大勝深水埗，提早一輪封王，主教練曾昭達直言鬆一口氣，又指聯賽爭冠路途漫長，需要感謝一眾職球員、老闆的付出和努力，惟他提醒球員在最後一場面對傑志切勿鬆懈：「由第一日做主教練開始，我覺得每場波最重要係踢好自己，戰果冇人可以控制到，但希望大家可以繼續努力，踢埋今季最後一場。」

上場因膝傷缺陣的保利臣，今場有望復出。首次赴亞洲發展的他，對幫助球隊取得首座港超冠軍感高興，但認為自己可以做得更好：「第一次離鄉別井踢波，需要時間適應，尤其球場質素麻麻，同埋天氣好濕熱。另外，港超球隊大多踢得保守，好難爭取入球。」這名荷蘭籍中場將於季尾完約，他透露仍未決定來季去向：「我仲未知下季會唔會留隊，依刻只想好好享受埋最後一場波，同埋沉醉奪冠嘅喜悅。」

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：1.王振鵬

後衞：15.羅拔圖 5.艾里奧 33.拉美治 95.陳晉一

中場：10.基爾頓 4.查理史葛 17.米基爾

前鋒：89.恩查 99.潘沛軒 77.費蘭度

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：3.徐宏傑 2.列斯奧 14.荷西安祖 4.立花稜也

中場：23.黃威 6.胡晉銘 7.保利臣

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 91.基華尼頓

晉峰 vs 冠忠南區

【仲有乜睇頭？】

‧兩隊球員為前途而戰

‧鄭璟昊替晉峰上陣第100場

今季經歷換外援、炒教練的晉峰，一度在聯賽錄得11連敗，儘管季尾連場大踢爭氣波，但依然難免傳出「下季唔搞」等負面消息。「上咗港超呢幾季，每逢季尾都會聽到咁嘅消息，我可以好肯咁同大家講，會方一直好努力、好正面咁，去爭取繼續參戰港超，目前嚟講係正面嘅，相信下月個月頭就會明確落實。」晉峰總教練何信賢堅定地道。「希望球員不論本地定外援，都全情投入踢埋今季最後一場波，球員喺球場上搏命，會方就喺球場外努力！」晉峰會方今場會為隊長鄭璟昊舉行「100場」紀念儀式。

上輪冠忠南區在主場吞掉傑志「3蛋」後，會方透過fb專頁，就今季成績向球迷致歉：「今季即將完結，對於整季的成績及表現未如理想，讓球迷及支持者失望，球隊上下都感到抱歉。積極面對、檢討得失、作出改變、迎接未來，期望大家能夠與球隊繼續一起拼搏。」正因為「作出改變、迎接未來」，一眾今季便約滿的華、洋球員，更加要把握機會去證明自身價值，為前途而戰。

均業北區 vs 東方

【仲有乜睇頭？】

‧個別均業北區外援為新約拚盡

‧巴科爾力爭神射手寶座

均業北區今季首戰港超聯，整體成績已算有所交代，尤其一度有機躋身「賽馬會菁英盃」4強，演出更令球迷喜出望外。奈何季中以後，受主力球員輪流受傷或停賽影響，表現開始有所下滑，上一輪更不敵全華班的香港U23，因而有傳個別外援球員，在隊中的前途亮起紅燈。「人腳去留係平常事，球隊第一季踢港超，好多方面都需要改善，最後一場波我都會要求上陣嘅球員盡全力去踢，希望可以贏波收鑼啦！」均業北區主帥梁志榮道。是役亦是個別華將的告別戰，且看能否藉表現答謝會方知遇之恩。

縱使有下月(6月)1日上演的「足總盃」後顧，但相信是役披甲的每一位東方球員，都會有一個目標，就是為巴科爾而戰。東方上場補賽夜戰港會，完場出獲判12碼，已梅開二度的巴科爾，本欲讓久休復出的洛迪古斯操刀，但「洛9」卻婉拒，全心希望對方能完成帽子戲法，在射手榜能進一步拋離對手。結果巴科爾沒有令隊友們失望，順利連中三元，並在射手榜上以17球，趕過原本以15球領先的安尼亞。今番作客北區運動場，東方球員肯定會繼續為巴科爾而戰！

港會 vs 深水埗

【仲有乜睇頭？】

‧深水埗球員為己為球會前途搏命

今場因遷就5場同步的關係，賽事會安排在香港仔運動場上演。港會周中補賽假旺角場鬥東方，僅得3名後備球員，被不少球迷揶揄提早啟動「收季Mode」。港會主教練東尼咸美頓（Tony）無奈道球隊受傷患困擾，直指足總未有根據球隊狀況調整賽程：「我哋同足總講過球隊有13個球員受咗傷，但足總想喺26日完晒聯賽，所以先頂硬上，分分鐘煞科日都只可以擺兩、三個後備球員。」談及來季會否續戰港超，Tony則稱會方仍未作出決定。

深水埗在聯賽成績平平，長期在榜下游打拚，但在「足總盃」卻成功化身奇兵，晉級路上先後擯走冠忠南區和理文，說服力十足！正當球迷寄望這支區隊下一季成績，可以更上一層樓之際，卻傳出下一季未必會再見到深水埗的負面消息，就此主教練陳浩然日前出席球隊活動時表示：「我作為主教練，唯一可以做嘅就係幫大家踢掂嚟緊場決賽，其他嘢唔輪到我控制，但都希望其他贊助商，睇完球隊呢半季嘅表現後，覺得深水埗係值得投資嘅隊伍。」不僅要為吸引贊助商而戰，個別深水埗球員季中開始表現搶鏡，早已被其他隊伍相中，球季一日未完，依然要為前途而奪鬥！

香港U23 vs 大埔

【仲有乜睇頭？】

‧香港U23歷史任務完結

香港U23會方在賽前一天(周五)透過球隊fb專頁公布，經過足總董事會商討，聆聽各方意見後，決定今季後退出香港超級聯賽，並會在餘下時間盡最大努力協助職球員轉會，包括讓適齡球員過渡至有機會成立的U22聯賽。會方亦感謝各方在過去3季的支持，衷心希望年輕球員可以得到更多機會，將足球的熱情發展為事業，令香港足球繼續進步，並呼籲球迷入場支持該隊的「最後探戈」。

大埔今季由「堅Sir」李志堅重掌帥印，表現有目共睹，會方亦雄心壯志，早前已開始為下季班底部署，目標希望可以超越今季的成績。至於最後一戰，雖然屬例行公事，但「堅Sir」強調希望以一場勝仗作結：「聯賽排名愈高愈好，保住第3基本要求，落得場比賽都會盡力踢，咁先對得住買飛入場嘅球迷。」