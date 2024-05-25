坦哈格稱獲老闆留用　摩根：癡心妄想

英足盃決賽前夕，荷蘭傳媒發布坦哈格訪問，提到坦帥獲英力士確認來季會一齊重建球隊，名嘴皮爾斯摩根睇完後回應指係「癡心妄想」。

荷蘭傳媒《Voetbal International》發布坦哈格訪問，記者直接詢問坦哈格：「曼聯老闆對你講過啲乜？」坦哈格回答：「英力士同我講會改變一切，承諾會同我一齊重建曼聯，改變球會現狀，一啲項目已經開始，卡靈頓基地拆毀，興建新訓練場。」

對於曼聯今季成績大跌，坦哈格備受批評，佢自辯：「曼聯上次贏英超已經係11年前，球迷仍然希望每場都贏波，保持頂尖競爭力，但球隊仲未準備好，我哋開始重建，上季邁出第一步，但冇人滿意，有人只覺得我哋贏咗英聯盃，輸咗英足盃，聯賽只得第3，咁好唔現實，其他球隊陣容強好多。」

坦哈格又講到曼聯今季傷病太多，未試過夫添比賽，陣容更換數十遍，如果核心球員保持健康，成績唔會咁差。

睇完訪問，大眾對於坦哈格去留有唔同睇法，有傳媒仍堅持坦哈格必定被炒，但亦有指坦哈格講嘅係事實，來季可能會繼續執教，年半前曾為C朗離開曼聯前做訪問嘅名嘴皮爾斯摩根，睇完訪問後在社交網回應一句「癡心妄想」，睇死坦哈格必定落台。