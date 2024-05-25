中村祐人：澤維亞可擊碎紅鑽

浦和紅鑽上周末作客磐田山葉時雖然先開紀錄，但3分鐘後被對手扳平比數，最終只能以1:1跟對手打成平手。

令人感到欣慰的地方就是，我們於該仗中看見到，浦和紅鑽前線建立了很多具組織性的攻勢。但另一方面，一對閘位球員每當爭奪高空球時都表現得相當輸蝕。今仗面對組織力十足及相當具效率的町田澤維亞，浦和紅鑽將需要前後場的球員交出優秀的表現才可。防守方面，阿歷山大舒侯斯如何應付澤維亞的高空攻勢，將會成為勝負關鍵。而前場方面，中島翔哉亦會擔當重要角色，今季他表現出色，或許將來有機會再次入選日本國家隊。

町田澤維亞首次升上日職後繼續有令人難以置信的出眾表現，上周日更於首都打吡戰中，輕鬆以5:0大勝東京綠茵，澤維亞贏波後更加升上聯賽榜榜首位置。該場勝仗的關鍵在於他們由前場便開始進行高強度的防守，而且於死球攻勢時有不同的戰術可以執行。

還要留意的是，他們陣中有一些有能力取得入球的球員坐鎮，但我認為，藤尾翔太的作用更加大，皆因他能夠好好利用空位，加上於對方禁區內又有強勁的表現，所以今仗他將會為主隊防線產生最大的威脅。

我深信，今場賽事將取決於下半場的進攻質素。個人覺得町田澤維亞的攻力稍為佔優，故此預計他們將可作客獲勝而回。