兩超新星建殊功　曼聯破城捧英足盃

英足盃決賽在溫布萊球場舉行，由曼城對曼聯，「紅魔鬼」憑兩大新星阿歷真度加拿祖及馬恩奧各建一功，末段謝利美杜古幫曼城追番粒，最終曼聯仍然贏2比1，捧走英足盃。

剛完成英超4連冠嘅曼城，今仗強陣出擊，艾寧夏蘭特、菲爾科頓、奇雲迪布尼悉數在陣，曼聯則擺出「無鋒陣」，收起前鋒海倫，全隊縮後打防反。

雙方早段一輪試探後，曼聯靠對方後防「送大禮」先開紀錄，達洛治後場大腳送前，加華度爾頭槌點後，但門將史堤芬奧迪加已經出迎，兩人誤會之下益晒阿歷真度加拿祖輕易射入空門，30分鐘曼聯領先1比0。

曼城失波後未有加快進攻節奏，仍然懶懶閒，曼聯另一次突擊機會，被拉舒福特射破大門，不過隊友加拿祖越位在先食詐胡，38分鐘曼聯另一快攻又搞掂，華拉尼大腳送前，加拿祖傳中，般奴費南迪斯彈畀無人看管嘅馬恩奧輕鬆射入，曼聯領先2比0完半場。

下半場曼城換入謝利美杜古同祖利安艾華利斯，實行大反撲，但夏蘭特勁射中楣角，基爾獲加2次勁射都過唔到奧拿拿，仲有祖利安艾華利斯射斜，尾段曼聯中堅利辛度馬天尼斯傷出，由莊尼伊雲斯入替。

戰至87分鐘，謝利美杜古左路切入放冷箭，奧拿拿落地遲咗撲到都入，曼城追成1比2接近紀錄，最終曼聯贏2比1捧盃食尾胡。