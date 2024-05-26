直播Panasonic學界籃球賽　英華協恩爭衞冕謎底揭盅

經過連日來共27場緊張刺激的比拚，Panasonic學界籃球邀請賽2024今日爆發終極4場大戰，下午3時開始先後上演男子4強、女子決賽及男子決賽，究竟衞冕的英華書院及協恩中學能否如願悍衞霸主地位?on.cc東網今日下午3時起免費直播，屆時謎底自有分曉。

周日直播賽程

3:00pm 男子4強 英華vs寶覺

3:50pm 男子4強 喇沙vs聖若瑟

4:40pm 女子決賽 協恩vs林大輝

5:40pm 男子決賽

6:40pm 頒獎禮

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MVP贏走Panasonic豐富獎品及機票

學界天花版英華男籃保持強勢，分組賽二連勝可藝及蒙民偉書院，上屆MVP吳委峻展現球星風範，共轟7個三分波領球隊報捷，而蔡浩東及梁子森等猛將表現出色。至於寶覺在小組賽大勝趙聿修紀念中學後不敵北角協同中學，藉較佳得失分而出線，許瑋熙作為射手來仗的表現左右大局，有可能與英華合演三分雨大戰。

至於喇沙打出驚喜連挫兩支精英賽8強球隊，強勢殺入四強，翟晉德的勇猛表現及大心臟令人眼前一亮，衝鋒陷陣突破力強，相信聖若瑟將嚴防這位危險人物，而作為港島區學界A GRADE冠軍，聖若瑟亦打出氣勢，淘汰男拔及漢華出局，首次躋身Panasonic big 4行列，有張嘉謙及鄧力嘉壓鎮，氣焰十足，相信與喇沙有一番大激鬥。

女子決賽由協恩對林大輝，重演精英賽決賽翻版戰，林大輝眾將坦言對着賽事9屆冠軍協恩，己隊也不會膽怯，有信心可挑戰一姐地位，成為全港之冠。

眾將除為校隊爭光外，MVP最有價值球員將可獲得豐富獎品，包括Panasonic送出的電器，以及大灣區航空送出的機票和其他獎品，且看今年誰能成為大贏家。