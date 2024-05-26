曼聯奪冠照換帥？坦哈格挑機：我去邊都會捧盃！

喺近日瘋傳嘅換帥消息下，曼聯周六(26日)爆冷2比1擊敗曼城贏得英足盃冠軍，領隊坦哈格連續第2年為球隊進帳錦標。據報曼聯仍未決定坦哈格去留，下星期終極會議將有最後定案，老闆拉特克利夫賽後拒絕回應留用坦哈格嘅問題，而坦哈格就霸氣回應：「就算曼聯唔要我，我去邊都會贏冠軍！」

繼上季贏得英聯盃冠軍後，坦哈格今季再領「紅魔鬼」贏英足盃冠軍，近6個球季執教阿積士同曼聯，贏到3個聯賽冠軍同4個盃賽冠軍，呢位荷蘭教頭賽後表示：「呢2季曼聯入咗3次決賽、拎咗2個冠軍，成績唔差。就算曼聯唔要我，我去邊都會贏冠軍，呢啲係我做開嘅嘢。我喺呢度係要贏同建立球隊，我成個領隊生涯都係贏波同捧盃。」

英國傳媒廣泛報道，曼聯喺決賽前已接觸葉士域治領隊基蘭麥堅拿等領隊，為一旦換帥做好準備；《The Athletic》消息指，曼聯會喺下星期進行終極檢討會議，會議內將決定埋坦哈格嘅去留問題。曼聯老闆拉特克利夫賽後現身，被記者問到：「坦哈格係咪留低？」拉特克利夫只係望一眼就轉身走人，唔肯作出保證。

坦哈格得唔得到高層肯定仍係未知數，但曼聯球員似乎好支持領隊，利辛度馬天尼斯完場後將坦哈格抱起，接受球迷歡呼；隊長般奴費南迪斯賽後亦表示：「冠軍對所有人都好重要，我哋知道領隊受到極大壓力，佢值得得到呢個冠軍。」