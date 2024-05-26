何詩蓓戰地中海泳賽一日擸兩金　何甄陶驚喜掛銅

何詩蓓在首天連奪100蛙及200自冠軍。

香港超級飛魚何詩蓓（Siobhan）周六（25日）在地中海游泳賽為巴黎奧運作熱身，一天內連贏兩面金牌，表現甚勇，為衝擊奧運獎牌再注強心針。

Siobhan在賽事首天一連出戰女子100米蛙泳及200米自由泳兩個項目，率先登場爭逐非主項的100蛙已盡顯實力，即使日本「蛙后」青木玲緒樹在初賽以1分07秒21首名躋身決賽，但今年世錦賽在此項贏得銅牌的何詩蓓在決賽泅出1分07秒01，以0.08秒力壓青木玲緒樹，獲得冠軍。

26歲的何詩蓓小休後再出戰其強項的200米自由泳決賽，以1分55秒39強勢封后，力挫兩位匈牙利泳手Lilla-Minna Abraham 及Nikolett Padar；而何詩蓓這個成績距離她於世界盃游出1分54秒08的今年世界第3快時間，相當接近。今日將出戰第二天比賽，爭逐女子100米自由泳，力爭第3金。

至於香港男飛魚何甄陶亦有驚喜表現，在男子50米自由泳初賽游出22秒60，以排名第3躋身決賽，繼而這位亞運銀牌得主愈戰愈勇，在決賽以22秒38取得銅牌，僅負法國泳手Maxime Grousset及挪威的Dylan Carter列季席。