麥巴比捧法足盃完美告別　自爆加盟新球隊日期

周日(26日)凌晨法國足總盃決賽，巴黎聖日耳門(PSG)憑奧士文尼迪比利、法比安彭拿各入1球，以2比1擊敗里昂，奪得冠軍，今仗亦係PSG球星基利安麥巴比告別戰，賽後呢位25歲射手表示，將於未來幾日內公布新加盟球隊。

基利安麥巴比今場以正選踢足全場，但並冇入波或助攻，反而另1位法國國腳奧士文尼迪比利表現非常搶鏡，喺22分鐘近門頂入打開紀錄。僅過12分鐘後，呢位翼鋒右路傳中，法比安彭拿近門起腳雖然被對手護空門擋出，但佢立即補射入網。換邊後，里昂靠中堅積克奧拜恩頂入追番1球，但無阻PSG史上第15次捧法足盃冠軍。

麥巴比今仗有多次起腳機會，可惜未能入波告別，但並冇影響佢捧盃喜悅心情，賽後隊友一齊將佢拋起，作為最後歡送。傳媒最關注麥巴比新去向，佢話：「距離公布我加盟新球隊，仲有幾日，我會喺適當時候宣布。」早前有傳等皇馬踢完6月2日凌晨歐聯決賽後，就會官宣簽入麥巴比。

基利安麥巴比效力巴黎聖日耳門7年，上陣308場入256球及95次助攻，屬PSG史上最多入波球員，並為呢支法甲豪門奪得15項冠軍，佢亦6次獲得法甲神射手及5次法甲最佳球員。