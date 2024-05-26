港超聯　煞科旺角場爆面子之戰

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周日（26日）下午3時，5場「中銀人壽香港超級聯賽」同時不同地上演，其中旺角場會上演「面子之戰」，由衞冕失敗的傑志，對力爭不敗封王的理文。雙方正選出場名單如下：

傑志正選：

1.王振鵬【GK】

2. 羅梓駿

4.查理史葛

5.艾里奧

10.基爾頓

17.米基爾

33.拉美治

77.費蘭度

89.恩查

90.祖連奴

95.陳晉一

理文

28.陳嘉豪【GK】

3.徐宏傑

4.立花稜也

6.胡晉銘

8.艾華頓

9.安尼亞

10.亞哥斯達

13.李毅凱

14.荷西安祖

23.黃威

91.基華尼頓

今季「中銀人壽香港超級聯賽」周日（26日）煞科，5場最後一周賽事會同在下午3時不同地上演，毫無疑問，傑志對理文一仗依然最受注目，已提前一輪奪得聯賽冠軍的「黃黑軍團」，能否在封王前面加上「不敗」兩字，就要視乎「藍鳥」眾將臨陣戰意，牙骹味十足的一場大戰！(on.cc東網周日下午3時直播；港台電視32周日晚上7點播映)

傑志主力米基爾（Mika）早前因累積10黃停賽兩場，更無緣「賽馬會菁英盃」決賽，他坦言感到十分失落，表示自己希望為球隊踢足每一場。對於有傳自己來季，將會轉戰中國或泰國聯賽，這名巴西籍中場則回應道：「無錯我同傑志合約即將完結，我知道網上有好多傳聞，但依一刻我仲未落實去向。」除此之外，Mika暫時落後神射手首位的巴科爾3球，他笑言仍會嘗試去追逐獎項：「的確好難追到，但唔係完全冇可能發生，不過作為中場，喺聯賽入到14球，我已經好滿意。」

「藍鳥」正式失落聯賽冠軍，今場對理文或已成例行公事，但後衞陳晉一卻強調不會因此留力：「球迷入場支持令球隊冇藉口放棄，答謝佢哋支持係我哋落場踢嘅最大動力。同埋大家都好想擊敗理文，報番首循環一敗之仇。」球隊來季陣容或有大變動，尚有一年合約的「一仔」則指，這屬於球會管理層的工作，自己對此沒有太大感覺，僅稱球員只能做好自己。

理文上場大勝深水埗，提早一輪封王，主教練曾昭達直言鬆一口氣，又指聯賽爭冠路途漫長，需要感謝一眾職球員、老闆的付出和努力，惟他提醒球員在最後一場面對傑志切勿鬆懈：「由第一日做主教練開始，我覺得每場波最重要係踢好自己，戰果冇人可以控制到，但希望大家可以繼續努力，踢埋今季最後一場。」

上場因膝傷缺陣的保利臣，今場有望復出。首次赴亞洲發展的他，對幫助球隊取得首座港超冠軍感高興，但認為自己可以做得更好：「第一次離鄉別井踢波，需要時間適應，尤其球場質素麻麻，同埋天氣好濕熱。另外，港超球隊大多踢得保守，好難爭取入球。」這名荷蘭籍中場將於季尾完約，他透露仍未決定來季去向：「我仲未知下季會唔會留隊，依刻只想好好享受埋最後一場波，同埋沉醉奪冠嘅喜悅。」

至於另外4場其實依然有睇頭，絕非例行公事咁簡單！