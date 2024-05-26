寶覺打出士氣波　吳委峻「3＋1」助英華晉決賽

「Panasonic學界籃球邀請賽」男子4強，英華書院與寶覺中學上演激烈攻防戰，下半場一度落後下，幸有吳委峻於關鍵時刻命中「3＋1」，最終以22：18驚險過關，率先闖進決賽。

4強賽只打兩節共20分鐘，寶覺有備而來，開段即以頑強防守對抗英華，張健朗成功阻止英華的鍾子豪快攻上籃，兩軍前5分鐘戰成2：2。其後英華由控衞蔡浩東展開反擊，兩次面對夾擊下剷籃得手，加上盧樹旻快攻得分逐步拉開。寶覺暫停回來重整旗鼓，張健朗和許瑋熙先後上籃得分，其後蘇運澤亦穩穩命中兩球罰球，追成8：9完半場。

英華「鐵三角」吳委峻、蔡浩東和鍾子豪是球隊可靠得分點，惟小組賽轟7記三分球的吳委峻今場長達16分半鐘未有得分，英華幸有梁子森挫身而出連取4分，嘗試拉開比分。不過寶覺愈打愈順，下半場一度領先10：9，其後再有梁浩朗「0度位」避開兩人防守剷籃得手，追至15：15，他們靠著壓逼防守搶回不少球權，蘇運澤上籃助球隊再度超前，贏來全場掌聲。落後的英華不甘示弱，吳委峻狂轟「3＋1」掀起高溯，最後再連入3記罰球，協助球隊以22：18險勝，進軍決賽。