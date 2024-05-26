喇沙團魂爆發力戰而敗　聖若瑟決賽撼英華

「Panasonic學界籃球邀請賽」另一場男子4強大戰由聖若瑟書院對陣喇沙書院。喇沙「團魂」爆發，半場領先下，最終以22：26告負，冠軍戰將由聖若瑟與英華書院重演2023年精英賽決賽戲碼。

聖若瑟開局即有施建宏「hot hand」兩記三分打出8：2，但小組賽連挫兩支精英賽8強隊伍晉級的喇沙沒有被打亂陣腳，先由羅嘉昌「answer 3」，上場轟14分的翟晉德偷球快攻上籃後再轟三分球，反超前至12：9。

換邊後，喇沙林曉樂在籃底得分，翟晉德亦在外線博罰3中2，助球隊領先至16：13，張嘉謙「and 1」助聖若瑟追平，效力甲一晉裕的鄧力嘉則在籃下搶攻，命中3記罰球助球隊超前，更逼使喇沙內線主力羅嘉昌4犯。

喇沙最後分半鐘黃天朗命中關鍵三分球追平，其後翟晉德、吳書皓先後兩罰中1，最後39.8秒反超前2分。聖若瑟拒絕投降，鄧力嘉籃底夾擊下放籃得手，之後更有張嘉謙偷球後左手上籃重新領先。喇沙雖有翟晉德最後7秒博得罰球，惟他未能命中，錯失追平機會，最終鄧力嘉再入兩記罰球終結比賽，助聖若瑟以26：22晉級決賽。

喇沙差點反勝前精英賽冠軍球隊，賽後翟晉德、羅嘉昌、林曉樂等主力表現失望流下男兒淚，已畢業的師兄們上前安慰。