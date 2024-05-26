港超聯　東方2比1反勝均業北區

東方以一場逆轉勝完成今季聯賽，賽後大軍與到北區運動場支持的球迷大合照。

周日（26日）下午3時，5場「中銀人壽香港超級聯賽」同時不同地上演。其中於北區運動場舉行的均業北區對東方，東方憑黃皓雋完場前的入球，以2比1反勝對手。

儘管屬例行公事，但主場出擊的均業北區，仍派出下季留隊的肯迪領軍，配合羅曉聰和黃偉國等主力攻堅。至於有「足總盃」決賽後顧的東方，正選陣容中共有5名U22球員，另外門將廖富源、後衞柳志成和郭崇毅等亦得以擔正。

或許受陣容變化較大所影響，東方上半場明顯受壓，如非主隊的黃偉國在25分鐘，禁區內的射門太正被廖富源所救，以及40分鐘王力威於禁區頂的勁射中楣，應該保不住0比0的比數完上半場。

換邊後，東方先換入巴科爾和養傷多時的馬高斯，55分鐘，黃晧雋禁區內轉身快射，惜欠角度遭林駿杰拍出底線。之後再調入主力黃梓浩和馬希偉，隨之漸漸掌控戰局。59分鐘，梁冠聰開出右邊角球，伏兵遠柱的黃浩然一頂，同樣逃不過林駿杰的十指關。

受壓一輪的主隊有所回應，調入何振廷及盛傳離隊的馬圖斯。65分鐘，黃偉國策動反擊，與馬圖斯打一記撞牆後起腳躂Cue，未能命中目標。

72分鐘，在射手榜被安尼亞和米基爾追到氣咳的巴科爾，憑一己之力扭過柏度和林駿杰射空門卻不果，被北區球員及時解圍。

大難不死的主隊在3分鐘後入波！何振廷離門25碼施冷箭，皮球死角入網，均業北區領先1比0。失守後的東方再換入丹尼爾。

83分鐘，東方一次快速反擊，柳志成右路底線傳中，馬高斯跳頂彈地入網，扳成1比1。兩分鐘後，黃偉國曾扭過廖富源射入，但被情越位在先，慘食詐胡。

更慘的是，北區在89分鐘遭反超前，被東方的黃晧雋門前混戰中抽入。

最終，東方後上以2比1獲勝，在「足總盃」決賽前，以一場勝仗壯聲威。