港超聯　香港U23最後一戰！反負大埔2比4

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（26日）煞科日，其中來季棄戰港超的香港U23，出戰最後一場賽事，坐鎮斧山道運動場面對大埔。香港U23雖憑梁煒烽十二碼先拔頭籌，但之後連失4球，最終以2比4反負大埔，遺憾地未能以勝利作結。

2021/22賽季成立的香港U23，早前宣布來季會退出港超，今場為球隊最後一場賽事。足總主席兼贊助人霍啟山，原定在半場現身與球隊進行大合照，惟因時間關係未能成事，最終僅逗留約半小時便匆匆離開，趕赴旺角大球場出席頒獎儀式。而香港U23雖憑梁煒烽在38分鐘射入十二碼領先半場，但易邊後卻被對方盧卡斯梅開二度，以及陳肇鈞、謝臣各建一功，比賽尾段香港U23一度靠劉家喬入球追近，最終仍以2比4落敗。

香港U23主教練司徒文俊受訪時指，自己在上月初已能預料到這個結局，坦言此刻心情當然不好，又指對部分球員未來感擔心：「消息未出之前，已經有球員畀人撬角咗，依啲係好事。但我擔心下季唔淨止少我哋一隊，球員生存空間會更加少，係咪應該有個空間畀年輕球員呢？」對於足總來季或設立U22聯賽，「司徒Sir」卻對成效存疑：「首先依個聯賽會有幾多球隊請全職U22球員，如果佢哋唔係日日練波，點樣提升水平？同埋U22聯賽會喺邊一日踢呢？我相信係可以提升U18球員強度，但U22球員就未必得。」

而對上3季皆效力香港U23的中場鄧筵霑，則指球隊陣容雖一季比一季年輕，但開始看到球隊訓練有成果，撼前列分子表現愈踢愈好，對散班感到可惜：「喺聯賽落場機會好多，對面人哋全部外援好有質素，所以個膽好快練到，決定又逼住會愈做愈好，對球員成長好大幫助。」

至於大埔主教練李志堅亦對香港U23的退出感到可惜，稱球隊比成立初期進步不少，並強調要給掌聲予對方主教練司徒文俊：「『司徒』好早期已經幫球員揾班落，依個心係非常好，希望球員有啲保障。佢都直接介紹畀我，仲畀埋啲數據同分析，有啲可能都會下季嚟大埔。」