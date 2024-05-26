港超聯　理文挫傑志聯賽不敗封王

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（26日）煞科日焦點大戰，雖然理文末段10人應戰，但仍以3比2險勝傑志，以全季聯賽不敗的姿態奪得聯賽冠軍。

主隊派出查理史葛、米基爾及基爾頓組成中場鐵三角，支援恩查和祖連奴攻堅，即將上演職業生涯最後1場聯賽的黃洋先列後備，至於「黃黑軍團」，亞哥斯達和黃威從後派牌，基華尼頓和艾華頓負責側擊，保利臣在後備席待命。

開賽僅兩分鐘，理文率先發難，黃威起腳被王振鵬救出。13分鐘，基爾頓送出直線，祖連奴單刀射斜。直到19分鐘，全場球迷鼓掌1分鐘，向身穿19號球衣的黃洋致敬。12分鐘後，安尼亞搶去拉美治皮球後，單刀射入，助球隊先開紀錄。40分鐘，理文突擊機會，立花稜也射成2比0，上半場補時階段，安尼亞接應艾華頓助攻再入1球，理文領先3比0完半場。

「藍鳥」換邊後不久就調入伊高沙托尼，加強攻力，到68分鐘收到效果，伊高沙托尼傳中，助攻米基爾門前撞入，兩分鐘後，米基爾接應角球頂入，追成2比3。「藍鳥」大軍進攻，84分鐘，伊高沙托尼主射罰球高出，即使理文末段有顏樂楓兩黃一紅被逐，但仍贏3比2完場，以全季聯賽不敗的姿態封王。