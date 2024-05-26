港超聯　鄭璟昊第100場！晉峰僅負冠忠南區

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（26日）煞科日，晉峰在青衣運動場主場對冠忠南區。今場為隊長鄭璟昊代表「粉紅兵團」第100次上陣，但無阻球隊以1球僅負靠李小恆一箭定江山的冠忠南區，以包尾完成賽季。

晉峰今場正選盡遣梅田小太郎、柴田勇輝、李倫權、金賢昊、金相佑和文智星6名外援，而第100場為球隊上陣的隊長鄭璟昊，亦同樣擔正。冠忠南區則有少量輪換，蔡子濤今季首次把關，川瀨浩太、翟廷峯鎮守後防，黎格爾在中場掃蕩，趙聡悟、陳傲軒連同積遜攜手攻堅，史提芬彭利拿、艾華及基斯先列後備。最終南區憑李小恆在26分鐘的入球，1球小勝晉峰，全取3分。

值得一提，今場為鄭璟昊合計為晉峰上陣第100場，亦是繼副隊長何思哲後，「粉紅兵團」第2位出賽達百場的球員，賽前亦設有慶祝儀式，由晉峰會長黃俊雄、總教練何信賢向他頒發特別版球衣，以答謝「阿井」多年以來的貢獻。而「阿井」賽後受訪時，亦指自己相當享受這4季在晉峰的時光：「對上效力一支球隊4季已經係東方，嗰陣每一年都係爭冠軍，但晉峰就兄弟班，大家好唔同，但無話邊樣好啲。今年我哋華人、外援全部唔同，陣容接近全新，所以係比較困難，最終成績係有失望，比預期低，但都值得去回憶。」來到職業生涯尾聲，「阿井」透露自己將會繼續進修教練牌照，又感謝晉峰肯給予自己機會，嘗試擔任助教工作。