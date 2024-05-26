列斯聯修咸頓10億升班之戰！免費台直播

周日(26日)晚上演英冠升班附加賽決賽，列斯聯對修咸頓，今仗喺中立場倫敦溫布萊球場舉行，以一戰定生死，勝方可以升上英超，關乎下季能否獲得1億鎊（約10億港元）收入，預料兩隊踢法都會比較謹慎，避免犯錯功虧一簣，呢場「10億之戰」揀2.5球嘅入球細最穩陣。(HOY TV 76台周日晚10時直播)

根據英國傳媒報道，英冠球隊升上英超之後，每季最起碼可獲得1億鎊電視轉播費及獎金等收入，列斯聯及修咸頓為名為利，必定搏到盡。正因為涉及龐大經濟利益，雙方交鋒自然特別小心，打醒十二分精神，最重要避免先失波，然後再謀反擊。

事實上，列斯聯喺附加賽4強已表現出保守作風，首回合作客諾域治，只能打和0比0，等次回合返主場先至贏波晉級。因此，列斯聯今仗冇地利優勢支持下，估計難以佔有甜頭，入波機會唔大。

另邊廂，修咸頓喺附加賽4強淘汰西布朗，晉級過程同列斯聯相似，同樣首回合作客打和0比0，靠次回合主場贏波晉級，所以今仗移師溫布萊球場比賽，預料修咸頓亦唔會冒進。事實上，近4次英冠升班附加賽決賽法定時間，唔單止總入球全開2球或以下，其中2次更加需要踢加時，可見戰局往往陷入膠着，最好選擇入球細。

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