協恩第10冠！小將梁瑞昕狂轟16分再贏林大輝

「Panasonic學界籃球邀請賽」周日（26日）上演女子組決賽，林大輝中學和衛冕的協恩中學重演精英賽決賽戲碼，兩軍今日再度於頂峰交手，林大輝未能創造「奇迹」，協恩憑首次亮相的小將梁瑞昕和黃雅婷各得16分和7分，終場以38比34險勝，實現Panasonic隊史第10冠。

協恩和林大輝今季第2次頂峰交手，對上的精英賽決賽林大輝以35比50告負，Panasonic決賽回復4節。協恩開局展現王者氣勢，射手甘梓澄自信起手3分入網為激戰揭開序幕，後上的小將梁瑞昕狀態神勇，再有3分入帳。林大輝亦不示弱，控衛鄭睿思兩次快攻得手，首節結束林大輝僅落後11比10。

緊接來到第2節，協恩已經「熱好身」，並繼續由梁瑞昕和黃雅婷擔任攻防兩端主力，相反林大輝多次嘗試中投未果，中鋒朱寶恩禁區未能嘗得甜頭，更有3次籃底「炒粉」，全隊熄火一分未得。協恩憑黃雅婷上半場攻入7分，助協恩半場領先18比10。

轉邊後林大輝改變策略，鄭睿思擔任進攻發起點，吹起反攻號角，眾人搏盡追至17比23。比賽後段，協恩被重點盯防的射手梁瑞昕投入第4記三分。其後林大輝中學的劉伊嵐投入「Answer 3」，鄭思睿多次快攻得手，更投入關鍵3分將比分追至25比22，隊伍氣勢大漲，其後協恩的黎日瑤命中關鍵底線3分，暫時擊退林大輝反擊氣勢。

比賽來到第4節最後不足1分鐘，林大輝仍落後5分，廖詠琦和鄭睿思「大心臟」雙雙突破得分，到最後19秒追至32比34，兩邊神經繃緊。在落後2分並由協恩掌握球權的情況下，林大輝不得已造犯讓對手站上罰球線。協恩梁瑞昕和黎日瑤成功把握罰球機會，最後以38比34險勝，奪下隊史第10個Panasonic冠軍。

協恩中四的梁瑞昕首次亮相就打出身價，全場狂轟4記三分，交出全隊最高的16分，黎日瑤和黃雅婷各取得8分和7分。林大輝中學的鄭睿思和隊長廖詠琦分別取得11分和10分。