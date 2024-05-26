港超聯　決定退役　黃洋：最唔捨得香港

傑志周日（26日）在「中銀人壽香港超級聯賽」煞科日以2比3不敵理文，以第4位完成聯賽，決定季後退役的黃洋未有感到遺憾，表示十分掛念在香港生活的點滴，但預告下季初會以另一身份跟球迷見面，正式與大家告別。

現年40歲的黃洋，日前已透露會在今季後掛靴，縱使職業生涯最後1場聯賽，未能阻止傑志吞敗兼跌落第4位，但他仍感到十分坦然：「要經歷高高低低，咁先似人生，雖然我走呢刻球隊可能經歷緊低潮，但我相信傑志見慣風浪，下季會畀到驚喜大家。」

談到未來去向，他表示會暫時返回上海陪伴家人，稱將來有機會以教練身份回歸傑志，坦言對香港的一切感到依依不捨：「我第1次代表港隊就係喺旺角場踢，但以前只係專注比賽，直到呢幾年坐多咗後備席，先發現旺角場啲景好靚，而且我所有成就都喺香港攞到，好開心嚟到呢度之後，遇上咁多人畀機會我。」

他亦不忘寄語香港球圈人士，未來努力發展足運：「只要球圈每個人，包括教練同球員專注做好自己，香港足球一定有得搞！」黃洋續道下季初會以另一個身份探訪球隊，正式跟球迷說再見，但詳情有待公布。