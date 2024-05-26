英華勇挫聖若瑟　實現4連霸

「Panasonic學界籃球邀請賽」周日（26日），英華書院憑吳委峻攻入18分，以53：43擊敗聖若瑟書院，連續4次奪得賽事冠軍。

聖若瑟書院4強以26：22擊敗喇沙書院，英華書院同樣以4分險勝寶覺中學。兩隊會師決賽，重演2023年精英賽決賽戲碼，聖若瑟開局憑大前鋒鄧力嘉攻入6分，領先英華8：4。英華則有梁子森取4分，首節落後9：12。

英華第2節大灑「三分雨」，蔡浩東、鍾子豪和吳委峻外線發炮，加上梁子森籃底得分，助球隊領先至20：14。聖若瑟苦追成平手後，吳委竣再連轟7分，領英華拉開至27：21。

換邊後，吳委峻再入三分球，英華拉開13分差距。聖若瑟由許浩翔「and 1」止血，但英華未有手軟，蔡浩東、吳委竣聯手攻入5分，聖若瑟鄧力嘉轉身上籃及方凱贊「and 1」追至33：42。

第4節，聖若瑟奮力反撲，施建宏和張嘉謙轟入三分球，最後一分鐘收窄至個位數分差，惟英華順利穩住勝局，最終以53：43取得勝利，實現賽事4連霸。英華勇奪8次冠軍，為賽事奪冠次數最多球隊。

今場英華隊長吳委峻展現身價，轟入全場最高18分，聖若瑟則以鄧力嘉取16分居首。