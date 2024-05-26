Panasonic女子「得分王」 廖詠琪：放心交棒繼續挑戰協恩

Panasonic學界籃球邀請賽女子決賽，林大輝中學雖然以4分之差不敵協恩，但陣中小前鋒兼任隊長一職的廖詠琪仍以累積得分全場最高的32分，贏得今屆賽事女子「得分王」。

已經中六的廖詠琪（Wingki）即將畢業，她今日亦完成了學界籃球生涯的五人賽「最後一舞」，獲獎的同時她亦不忘感謝隊友：「這個獎項不是單靠我一個人完成的，其中少不了隊友的信任，透過不斷的分波為我創造起手機會，我才能得分。」

林大輝在冠軍戰的精彩表現，無疑向外界證明了她們是一支能與協恩抗衡的球隊，雖然Wingki即將闊別學界舞台，但她仍相當期待球隊未來奪冠的畫面出現，「雖然今次再度輸給她們（協恩），但這次是我們最接近冠軍的一次，相信透過一次又一次的進步，未來絕對會跨過她們，拿下屬於林大輝的冠軍獎盃」。

陣中表現同樣出色的主力控衛鄭思睿（Siri），Wingki對這位中四生給予厚望：「她在決賽打出很多爭氣波，將來肯定是球隊核心主力。而擊敗協恩一直是我們的目標，相信包括Siri在內的師妹們能秉持著這個目標繼續努力奮鬥，為我們這些中六生『爭返啖氣』。」