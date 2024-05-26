曼聯孖寶王者之風　贏盡兩級別英足盃

曼聯喺英足盃決賽爆冷以2比1擊敗曼城，奪得冠軍，兩位紅魔鬼新星阿歷真度加拿祖、馬恩奧繼2022年英格蘭青年足總盃決賽，一齊擔任正選捧盃後，今場「成年」英足盃再次聯手出擊，並各建一功，成為奪冠大功臣，肩負曼聯復興希望，難怪兩人早前被會方列為非賣品。

曼聯自從「92經典一代」七小福之後，未能再栽培出世界級球星，阿歷真度加拿祖、馬恩奧為紅魔鬼青訓省番靚招牌。兩年前青年足總盃決賽，加拿祖梅開二度，協助「小紅魔」以3比1擊敗諾定咸森林，當時佢已被視為「新C朗」。

呢位19歲阿根廷國腳今季大熟大勇，為曼聯各項賽事上陣50場入10球及5次助攻，貢獻遠勝隊內「大佬」拉舒福特，兩人同樣最擅長踢左翼，加拿祖取代福仔，只係時間問題。

兩年前青年足總盃決賽，另一位曼聯正選馬恩奧升上一隊後，上季只有3次上陣機會，今季迅速上位，32次披甲入5球，並入選英格蘭出戰今屆歐國盃初選名單，呢位19歲中場前途無可限量。

曼聯已將阿歷真度加拿祖、馬恩奧、海倫列為非賣品，3人成為球隊未來重建新核心。