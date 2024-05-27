修咸頓贏14億升班大戰　相隔1年再戰英超

24/25球季英超20隊集結！修咸頓喺周日(26日)英冠升班附加賽決賽，以1比0擊敗列斯聯，將會同李斯特城、葉士域治攜手升班，相隔1年再戰英超。修咸頓升班將確保得到至少1.4億鎊(約14億港元)收入，作為哥迪奧拿信徒嘅領隊羅素馬田，更豪言會貫徹傳控風格逐鹿英超。

喺溫布萊球場上演嘅升班大戰，勝方升上英超之後，喺電視轉播、獎金等收入至少有1.4億鎊，被譽為史上「最貴」決賽。賽前普遍睇好排英冠第3嘅列斯聯，不過修咸頓組織同創造力更強，24分鐘幾次簡單即時傳送，造就阿當岩士唐單刀射入。列斯聯之後大舉反撲，但丹尼爾占士尾段射中楣，修咸頓力保勝果至完場。

修咸頓上季英超包尾降班後，由史雲斯請嚟蘇格蘭主帥羅素馬田執教，呢位38歲少帥一向係哥迪奧拿信徒，戰術同踢法都係以哥帥嘅巴塞隆拿同曼城為藍本，今季喺英冠平均每場有高達66%控球率，上年9月聯賽4連敗一度受到質疑，但之後打出球會紀錄嘅連續25場不敗(各項賽事)，再度獲得信任，今次升上英超更加揚名立萬。

羅素馬田賽後表示：「我足球生涯未試過有咁正嘅感覺，而且係用我相信嘅方式贏波就更加美妙，踢法冇對與錯之分，我用我相信嘅理念，終於贏到一啲成就，相信可以說服到更多人。我知控球係唔等如贏波，但控球係令我哋增加勝算嘅武器，有人會話喺英超唔可以咁踢，但我哋會證明貫徹自己嘅理念，一樣都可以生存。」