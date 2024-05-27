趁早入貨！英格蘭德國小組首名冇懸念！

歐國盃將於下月中開打，而小組一、二名及小組首名亦已開售，想以小博大考眼光，一於趁早入貨啦！

A組

德國連續4屆進身淘汰賽，今屆更有主場之利，首名不二之選；次名方面，匈牙利、蘇格蘭人腳較為參差，反之瑞士一向是國際賽常客，經驗可靠，料可次名出線。

B組

此組除阿爾巴尼亞，其餘克羅地亞、意大利及西班牙有一番惡鬥，克羅地亞青黃不接，上屆冠軍意大利自功勳主帥文仙尼離隊後跌Watt，最多次名，西班牙較平均，首名可取。

C組

英格蘭群星大熟大勇，而且星光熠熠，首名料無懸念；丹麥、塞爾維亞戰力相若，不過歐國盃經驗以丹麥較佳，次名之選，斯洛文尼亞預計只能陪跑。

D組

表面上此組屬今屆最緊湊的一組，惟波蘭仍要靠羅拔利雲度夫斯基孭飛，而奧地利則質素參差，無論戰力及經驗，均以法國及荷蘭最為可靠，當中法國有麥巴比領軍，首名投以信心一票。

E組

比利時黃金一代雖然已相繼淡出，但新接班的李安度杜沙特、謝利美杜古已成功上位，戰力可靠，首名不作他選；至於烏克蘭有多名主力外流，憑經驗可壓羅馬尼亞、斯洛伐克搶走次名。

Ｆ組

葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度寶刀未老，加上貝拿度施華、般奴費南迪斯輔助，戰力超班，首名不二之選；次名方面，格魯吉亞經驗實力俱不足，捷克青黃不接問題嚴重，揀土耳其最好。