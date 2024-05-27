桌球佳績浪接浪　吳安儀發聲：真是要被剔除

香港桌球壇喜訊一浪接一浪，吳安儀生涯首奪英國公開賽後，男子賽事亦有好消息，王雨晨在Q-School過關斬將，躋身4強，奪得未來兩季WST職業巡迴賽資格。

吳安儀賽後在個人社交平台向球迷報喜之餘，亦越洋向傳媒講述今次比賽感想：「今次是繼阿爾巴尼亞後，個人第20個錦標，也是首次贏得這個比賽。」對於今季第4次面對泰國的勒查露，她稱：「我們今季在四個決賽碰頭，今次自己發揮穩定，以前幾站比賽壓力下發揮不好，今次在壓力緊張的情況下都發揮了應有水平，犯錯比之前少，可能是勒查露16強出線已鎖定今季(男子)職業賽的出線，所以自己可以放開來打，決賽發揮得好好。」

這位3屆女子世界冠軍亦趁機再為香港桌球運動發聲：「藉此恭喜剛取職業資格王雨晨，因為除了Marco及張家偉之後，再多一個職業手，今個賽季連同美式桌球的Robbie(卡比多羅多)剛在英國贏得冠軍，希望政府及有關部門可以考慮一下我們桌球項目發展，是否真是要在2025年剔除(體院精英項目)呢？」安儀稍後將出戰Q-School第二站才回港小休。

至於王雨晨正在英國李斯特城舉行的Q-School，先後擊敗幾位奧地利及英格蘭的球手，8強更與威爾斯的Dylan Emery爭逐，一度打至3比3，最後一局王雨晨以分數55比23獲勝，成功晉身4強並奪得未來兩季職業賽資格，成為第5位踏上桌球職業舞台的香港男子桌球運動員，新賽季將聯同老大哥傅家俊及張家瑋在職業舞台爭逐。