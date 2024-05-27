車路士選帥標準曝光　一人完全符合

車路士上周宣布辭退普捷天奴，要再搵新帥，據報會方對新帥有幾點要求，包括能令年輕球員進步、擁有多年團隊經驗、能短時間取得歐聯席位同獎盃，具備進取心，亦要係一名現代教練，上述要求，曼聯嘅坦哈格都完全符合。

《The Athletic》報道，普捷天奴之所以被炒，係因為車路士兩位體育總監，保羅雲史丹利同羅倫士史超活，認為普帥執教首季未能達標，車路士雖打入英聯盃決賽，但敗於利物浦腳下未能捧盃，又未能取得歐聯資格，因此被辭退。

車路士目前仍在物色新帥，要符合上述要求嘅名帥，坊間所見唔多，車路士新帥候選名單中嘅白禮頓領隊迪薩比、賓福特領隊法蘭克，同埋李斯特城領隊馬利斯卡，過往都冇捧盃經驗，淨係呢樣已經唔合格。

反而現成有一個，就係盛傳今夏被炒嘅曼聯領隊坦哈格，就好適合車路士呢分工；佢執教曼聯兩季都捧盃，首季執教就取得英超季軍，而隊中兩位年輕球員阿歷真度加拿祖同馬恩奧都成功上位，又有多年團隊經驗，好有進取心同時係一名現代教練，坦Sir一旦離開曼聯，車路士係佢理想去處，咁啱曼聯嗰邊準備聘請普捷天奴執教，兩隊互換主帥試吓都唔錯。