【德國附】波琴盡地一煲「大」反擊

今晚德國附加賽次回合，乙組仔杜塞爾多夫主場迎戰德甲波琴，杜塞爾多夫首回合大勝3比0，奪取升班資格機會高唱入雲。至於波琴為力保德甲席位，惟有豁出去搶攻，希望盡快收復失地，以波琴近5場總入球全開3球或以上嘅走勢，一於再追中位數2.5球嘅入球大。（Now 638周二凌晨2時30分直播）

根據賽制，德乙第3位杜塞爾多夫同德甲排尾3嘅波琴，爭奪下季1個德甲席位，杜塞爾多夫4年前降落德乙後，經過不斷改革調整，成績蒸蒸日上，今季季尾愈戰愈勇，最後10場聯賽取得8勝2和，上場附加賽首回合即使作客都採取主攻，贈波琴3蛋，可見杜塞爾多夫爭升班決心非常堅定。

事實上，杜塞爾多夫一向踢法進取，今季德乙34戰合共轟入72球，比冠軍聖保利多10球，火力冠絕德乙。以杜塞爾多夫豪邁作風，就算首回合已領先3球，相信今仗都唔會刻意防守。

至於波琴背水一戰，惟有焗攻，就算未能反勝，估計能夠入波機會仍然相當大。不過，波琴壓前搶攻，難免令原本不穩嘅防線更加空虛，佢哋近5場入8球，但同時失17球，名副其實有前冇後，結果近5場總入球全開3球或以上，其中4場更達到5球或以上，今場有望再次上演入球騷。

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