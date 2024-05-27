【香港足球明星選舉】東方定大埔做大贏家？

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「2023-24香港足球明星選舉」頒獎典禮，周二(28日)晚假香港會議展覽中心盛大舉行，今季4大錦標分別由不同球隊奪得，相信難以再出現「一隊獨大」的局面。其中「香港足球先生」誰屬備受球迷關注，預期是極有球迷緣的陳肇鈞、理文港超聯冠軍功臣安尼亞、東方聯賽神射手巴科爾，以及標準流浪「金球王」伊巴謙之爭。(on.cc東網及港台電視32周二晚上7點起同步直播)

經過3星期多的公眾投票，加上一眾評審的選票，「2023-24香港足球明星選舉」各獎項的得獎名單，會於周二晚揭盅。雖然大埔今季未奪任何錦標，但卻多次化身攔路虎，在理文和傑志的聯賽爭標路上阻頭阻勢，因而不能輕視「綠戰士」們的獲獎機會。當中獲球迷視為「香港足球先生」熱門之一的陳肇鈞(Philip)，不僅多次為大埔射入奠勝球，更為港隊在亞洲盃決賽周中取得入球，深受球迷愛戴，縱使無冠，成為熱門亦十分合理。最有力威脅Philip跑出的，應不離東方射手巴科爾和星味十足的理文箭頭安尼亞。

東方今季兩度令理文在聯賽失分，踏入5月更兩度擊敗傑志，並躋身下月(6月)1日上演的「足總盃」決賽，加上大膽起用多名本地年輕球員，主教練Chino盧比度極得球迷們歡心，繼上季之後再成為「最佳教練」的機會，高唱入雲。若要數最具本錢與Chino爭獎的候選人，相信會是復出以來人氣持續高企的大埔主帥「堅Sir」李志堅。

「最佳青年球員」方面，幾大熱門各有各好，考慮到出場機會及陣上表現，東方的余在言，以及「長髮不再」的標準流浪中場趙正宇，當選機會較濃，第三勢力則是東方的馬希偉。

「2023-24香港足球明星選舉」大預測

足球明星(11人)

守門員：

葉鴻輝(東方)

後衞：

加比爾(大埔)

艾里奧(傑志)

丹尼爾(東方)

徐宏傑(理文)

中場：

陳肇鈞(大埔)

馬高斯(東方)

米基爾(傑志)

前鋒：

伊巴謙(標準流浪)

安尼亞(理文)

巴科爾(東方)

最佳青年球員

余在言(東方)

趙正宇(標準流浪)

球員之星

陳肇鈞(大埔)

最佳港隊球員

陳肇鈞(大埔)

最受球迷喜愛球星

加比爾(大埔)

最佳教練

盧比度(東方)

香港足球先生

陳肇鈞(大埔)