似曾相識　美斯作客加拿大No Show

美斯又失場！繼今年2月初隨國際邁亞密訪港唔肯落場比賽後，日前國際邁亞到加拿大溫哥華白帽嘅美職賽事，美斯冇傷但冇隨隊作客，導致大批熱情球迷撲個空失望而回，雖未如香港站咁「回水一半」，但球迷紛紛另類抗議，表達不滿。

國際邁亞密在美斯缺陣下，仍以2比1贏波，不過勝負只係其次，球迷想睇嘅球王美斯未有隨隊先係重點，有球迷將印有美斯名字嘅球衣，塗改成Missing，以表達美斯「失縱、唔見人」嘅不滿。

電視畫面亦見到觀眾席上有球迷寫標語，列出今場為睇美斯嘅花費，包括「機票1,000美元、酒店1,700美元、餐飲800美元、兩張門票1,400美元，最後寫冇美斯，全部唔值」。

該球迷列出睇美斯花費(兩人)，合共4,900美元(約3.8萬港元)，而該場比賽5.4萬張門票因為預期美斯到來而一早售罄，結果球迷冇得睇美斯，此情此景，香港球迷都似曾相識。

為安撫球迷，雖然溫哥華白帽冇「回水一半」，但都宣布當日場內餐飲半價，18歲以下人士送贈兒童餐，憑票尾可免費換令2024年球季任何一場常規賽門票。