【有片】C朗橫掃4聯賽金靴 史上第1人！

C朗今季31場聯賽入35球，好得人驚！

周二(28日)凌晨沙特聯賽煞科戰，C朗拿度再次成為主角，佢梅開二度率領艾納斯4比2贏伊蒂哈德後，成功創造2大入球紀錄，包括成為沙特聯賽史上單季最多入球球員，同時亦係史上第1個喺4個聯賽榮膺金靴獎嘅球員，39歲依然入球停不了！

艾納斯早已鎖定連續2季做聯賽亞軍，不過C朗就繼續向紀錄進發，今仗上半場補時階段，C朗左路高速突破，喺對手力逼下仍窄位射入；69分鐘佢再接應角球頭槌建功，亦係佢今季第35個聯賽入球，打破摩洛哥前鋒漢達拉亞喺18/19球季創下，單季34球嘅沙特聯賽紀錄。

C朗上季季中先至登陸沙特，踢少半季下未能成為神射手，今季佢就以31場入35球嘅驚人數字，壓倒希拉爾嘅阿歷山大米祖域(28球)榮膺金靴獎。C朗之前喺英超、西甲同意甲都拎過神射手，今次擸埋沙特金靴，令佢成為史上首個喺4個聯賽做神射手球員。

C朗破紀錄後超興奮慶祝，賽後再喺社交網霸氣留言：「我並冇追隨紀錄，但係紀錄追隨我。」39歲嘅C朗老而彌堅，早前已經入選葡萄牙國家隊出戰夏天歐國盃嘅名單，以佢依家嘅火熱狀態，有望繼續喺國際舞台大放異彩。