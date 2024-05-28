世盃外 　港隊開操　安帥未現身由助教帶隊

香港男子足球隊周二（28日）早上在將軍澳足球訓練中心（FTC）展開閉門操練，備戰6月份兩場世盃外圍賽，惟有傳已提早解約的港隊主帥莊恩安達臣，並未有現身督帥，全程僅由助教盧斯爾（Wolfgang Luisser）帶隊。

港隊36人大軍是日早上在FTC舉行操練，除了東方球員因備戰「足總盃」決賽未歸隊外，主教練莊恩安達臣亦未有到場，全程僅由其奧地利籍助教盧斯爾帶隊，後者表示：「安達臣今日唔會嚟，但佢編排咗訓練課程，會由我同其餘教練團帶領。」安帥的合約原定2025年5月屆滿，惟早前卻有傳媒指他已經離任，不會帶領港隊出戰6月份的世盃外圍賽，不過未獲足總證實。

而中場胡晉銘接受訪問時，則稱假如安帥的確在賽前辭任，對球隊備戰亞盃外有一定影響：「始終體系要啲時間鍛鍊出嚟，點都會少少影響依兩場嘅表現，唯有聽從教練團指示，做好自己。」「晉銘」續稱港隊在安達臣帶領下，成績有目共睹，又表示自己相當欣賞這名挪威籍教練：「改踢逼搶踢法之後，比賽內容喺球迷角度的確比以前好睇咗。同埋安達臣無論球員、教練年代都好有經驗，一直堅持自己踢法。」