伍泰龍獲巴黎奧運入場券　成為歷來第4位三鐵港將

港隊三項鐵人代表伍泰龍上周六在哈薩克舉行的亞洲盃奧運積分賽，即使在單車項目後忘記了除下頭盔被取消成績，但仍憑最新公布的世界排名，奪得巴黎奧運入場券。

比賽日遇上極端天氣（氣溫8度，水溫14度）的情況，原定於當地時間10點開賽，一度因氣溫及水溫都低於開賽標準而宣布改為進行陸上兩項，及後又突然變回三項，將游泳項目改為只游一圈750米，但40公里單車和10公里跑步則維持不變，最後延遲接近60分鐘才正式開賽。在三位隊友(Robin Elg，余承謙，奧斯卡)護航下，先有Robin於單車項目發動攻勢，與三名歐洲選手成功突圍，令貝森巴耶夫處於三甲以外位置進入跑步項目，再由余承謙窺準機會，於跑步最後3公趕過當時第三名的捷克選手，全力衝刺到終點力保季席。

儘管原本以第四名過終點的伍泰龍，賽後因比賽時太過緊張而忘記於單車項目後除下頭盔而被取消成績，但隨著主要競爭對手哈薩克的貝森巴耶夫，以第11名完成賽事，意味這位哈薩克選手繼東京奧運之後，再次目送港將搭上奧運列車（上屆席位由今次全力在單車項目為伍泰龍護航後便退下戰線的奧斯卡奪得）。

根據國際鐵聯於5月27日最新公佈之奧運資格名單，伍泰龍以世界排名第43位，取得亞洲區唯一席位，正式踏上奧運征途，成為中國香港三鐵隊史上第四位出戰奧運的運動員。

至於女子組，彭詩雅延續近期狀態大勇的氣勢，為港隊今次長征增添一面銀牌，連續三站賽事站上頒獎台，只可惜為時已晚，以157分之差距，失落巴黎奧運。