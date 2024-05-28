【人物誌】非洲木匠仔變身歐戰射手王

阿尤比艾卡在今屆歐霸盃及歐協聯，合共入15球。(Getty Images)

奧林比亞高斯打入今屆歐協聯決賽，前鋒阿尤比艾卡比居功厥偉，呢位30歲摩洛哥國腳曾經係木匠工人，甚至過去中超搵食。時至今日，阿尤比艾卡比以15個入波成為今屆歐洲賽最多入波嘅非洲球員，表現令人驚喜，佢話過往艱辛成長經歷，成為佢爭取成功最大動力。

阿尤比艾卡比15歲就離開學校，從事木匠工人幫補家計，但從未放棄足球夢，等到21歲終於獲得職業合約，但事業發展平平，2018年毅然去中超搵食，效力過河北FC，其後輾轉踢過土耳其球隊哈堤、卡塔爾球隊艾薩德，上年夏天加盟奧林比亞高斯，演出一鳴驚人，今季聯賽入18球，歐霸盃有5球進帳，加上轉戰歐協聯，再入10球，換言之今屆歐洲賽入15球，屬於非洲球員之冠。

阿尤比艾卡比接受歐洲足協官網訪問時話：「我哋需要記住自己嘅過去，咁會令自己保持爭勝欲望，獲得更大進步。」阿尤比艾卡比協助奧林比亞高斯打入歐協聯決賽之前，已有唔少捧盃經驗，包括為摩洛哥奪得2018及2020年非國盃冠軍，其中2018年該屆有9球進帳，屬於非國盃史上單屆最多入波球員，射門把握力強，阿尤比艾卡比可以位居今屆歐協盃射手榜榜首絕非偶然。