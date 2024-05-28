張家朗巴黎奧運爭衞冕：想對得住自己和教練

EQ一向甚高的張家朗將第3次征奧，他說沒有特別感覺，會當是一個普通比賽去打。（李章杰攝）

巴黎奧運不足兩個月揭幕，香港劍擊奧運代表張家朗、江旻憓、何瑋桁和陳諾思周二（28日）會見傳媒，分享備戰情況。今屆張家朗以「3朝元老」身份挑戰衞冕，他表示心態比以往成熟，「不會給自己壓力，只希望對得住自己以及教練的指導。」

香港劍擊隊有4名運動員奪得今屆奧運入場券，分別為上屆奧運金牌得主張家朗（男子個人花劍）、現時世界排名第一的江旻憓（女子個人重劍）以及杭州亞運銅牌得主陳諾思（女子個人花劍）和何瑋桁（男子個人重劍）。其中張家朗和江旻憓同為奧運「3朝元老」，至於陳諾思和何瑋桁均第一次登上奧運舞台，4人亦將於6月底出戰亞洲劍擊錦標賽，將會是他們奧運前最後一擊。

對於第3次出戰奧運，張家朗心情相對淡然，今屆目標只想「對得住自己和教練」：「坦白說今次沒有特別感覺，我會當是一個普通比賽去打，當然賽前我會好好準備。這些年我有所得著，愈是覺得重要的比賽就會愈緊張，所以盡力發揮就可以。」

香港劍擊隊總教練鄭兆康透露，港隊完成賽季後休息一周，本周恢復操練，備戰6月21至27日出戰科威特舉行的亞洲劍擊錦標賽。張家朗剛於上海站大獎賽奪得冠軍，有望為其注入強心針，說到備戰計劃，他表示，「我們將留港集訓，但有機會於奧運前兩周到法國適應時差，暫時未有確定時間表。不過這段時間我不會刻意去做什麼放鬆心情，依照平時的日程訓練，平常心備戰。」

今屆奧運開幕禮將於塞納河上演，「家朗」亦期待參與其中，「有機會都想去看。」不過今屆他最期待的，是和香港花劍隊法籍教練Gregory Koenig並肩作戰，「和他一起回到法國比賽，有點感動。法國環境我們已經很熟悉，希望今次比賽可以打得好。」

世一江旻憓狀態火熱「感到有種要贏的決心」

至於重劍代表江旻憓（Vivian）今屆將很大機會首次以世界第一身份出戰奧運，今年她在重劍大獎賽多哈站、女子重劍世界盃巴塞隆拿站和富查伊拉站奪得冠軍，狀態大勇。Vivian於東京奧運以第5名完成，即將第3次出戰奧運的她雖然強調將成績目標交給教練，但她亦希望今屆有更佳表現：「我現在世界第1，不好意思說『志在參與』了，但我的團隊比我壓力更大，他們就算病都協助我訓練，令我更有動力做得更好。上屆奧運在疫情下比賽，感覺不太好，今次我好想把握這個機會。」

Vivian表示，近期狀態很好，比賽時亦充滿信心，餘下兩個月會繼續改善問題：「今季有3個冠軍，但也有3次32強止步，兩次一輪遊，但我每次入到4強都贏到冠軍，這是之前未試過的，感到有種要贏的決心。其實劍擊很難永遠保持第一，所以我要為窘境做好準備，現時訓練我會要求自己做好每一個細節，好好準備。」

文：余樂詩