保地花高作客穩陣行先　青體會歎慢板和味濃

南美自由盃D組煞科一輪爆發榜首大戰，哥倫比亞勁旅青年體育會，喺主場惡鬥巴甲名牌球隊保地花高。兩隊目前同得9分，已經提早鎖定出線資格，今仗屬首次名之爭，爭勝意欲未必好似以往咁高昂，隨時歎慢板，打和機會唔細。（周三早上6時開賽）

青年體育會時隔3年再戰自由盃，佢哋以土炮球員做骨幹，今屆憑住硬淨風格踢出驚喜，前哥倫比亞主帥利耶斯嘅防守性戰術非常穩陣，5場分組賽過後拎到2勝3和成績，目前壓住保地花高暫排D組榜首，今仗只要唔輸就可以首名晉級。睇番佢哋近9場自由盃賽事，全部保持不敗，主場出擊更加「以和為貴」，連續5場自由盃主場全部開出1比1波膽，極之好路。

巴西老牌球會保地花高喺呢組錄得3勝2負，首循環主場曾以1比3輸畀青年體育會，今場話就話復仇戰，但佢哋作客水準飄忽，近5場自由盃作客只曾1勝，未必敢輕率搶攻，會以穩陣行先。加上保地花高4日後要喺巴甲作客哥連泰斯，球員隨時顧此失彼，既然冇出局壓力，預計唔會同主隊搏命，贏到固然開心，次名出線亦冇壞，一於博兩軍握手言和。

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