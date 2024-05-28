比利時公布25人名單　皇馬鋼門落選

比利時公布歐國盃25人大軍名單，奇雲迪布尼、盧卡古兩位「黃金一代」靈魂人物仍然在陣，不過今季長期養傷嘅皇馬門將泰拔高圖爾斯雖然近期復出，但仍然落選。

以往「歐洲紅魔」仍是馬天尼斯時代好照顧老臣子，點都會留返個位畀星級球員，例如2022卡塔爾世盃嘅夏薩特，就算狀態點差都會入選，甚至有得落場，但泰迪斯高就唔賣帳，泰拔高圖爾斯雖貴為2018俄羅斯世盃金手套，照樣冇面畀。

32歲嘅泰拔高圖爾斯因為今季嚴重受傷，直至近期才復出，全季僅上陣4場西甲，就算佢嚟緊歐聯決賽好大機會正選上陣，泰迪斯高都決定放棄佢，而比利時現時3位門將分別係諾定咸森林門將素斯、禾夫斯堡門將卡斯迪爾斯同盧頓嘅湯馬士卡明斯基。

過去幾個月，泰拔高圖爾斯同泰迪斯高多次隔空言語交鋒，前者表示並未獲得國家隊尊重，而泰迪斯高亦曾直接表示泰拔高圖爾斯唔會參加歐國盃。

至於中前場冇咗夏薩特之後，前鋒線就會由謝利美杜古、李安度杜沙特拍住盧卡古，而中場奇雲迪布尼嘅拍檔就有泰利文斯，後防就明顯老化，因為仍然倚重維頓漢同韋素兩位35+老將。